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Batman’a kritik uyarı

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Batman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Batman’a kritik uyarı mask
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Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:

“Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Sevek, Emek, Yaylatepe, Orta, Pınarbaşı, Yeşilova, Yeni, Sevek, Kayabaşı, Yaylatepe, Tekinler, Yeşilova, Yeşilevler, Aşağı, Yaylatepe, Erdemli, Kurtuluş, Gürpınar, Yeşiltepe, Zafer, Dumlupınar, Pınarbaşı, Yiğitler, Bozdoğan Mezra, Ambarlı Mezra, Dibek, Şengirik Mezra, Dörtbölük, Dağçatı, Soğanlı, Kulaksız, Geçitli, Güvercinlik, Yakabağ, Yiğitli Mezra, Goman Mezra, Bakihisar, Kaman, Suarkı, Beypsiye, Kısrak, Ağakünük bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Tunçbilek, Tosunpınar, Değirmendere, Kumruar, İnişli, Geçitaltı, Armutlu, Sarıda, Yukarı Şat, Gelşe, İkipınar, Tepeli, Cemalo, Pınarbaşı, Kemalpaşa, Yankılı, Yolaltı, Ağaçlık, Kavaklı, Bahçeli, Yeşiltepe(Merkez), Karpuzlu(Merkez), Pınarhisar bölgelerine,

Yarın 09.30-11.30 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Üçyol bölgesine,

Yarın 08.45-17.00 saatleri arasında Gerçüş ilçesine bağlı Kışlak, Bağözü, Koyunlu, Eymir, Tepecik, Derei, Gökçe, Doruk, Yayladüzü, Arık bölgelerine,

Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Beyçayırı bölgesine,

Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Cudi, Petrol bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gültepe bölgesine,

Yarın 13.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Tilmerc, Çamlıtepe, Korik, Kösetarla bölgelerine,

Yarın 11.30-13.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Bayındır bölgesine,

Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeniköy, Ünlüce, Yenişehir, Yenimahalle, Seyrantepe bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”

 

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15 Oca 2024 - 11:27 Batman- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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