Batman’a kritik uyarı

Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:
“Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Sevek, Emek, Yaylatepe, Orta, Pınarbaşı, Yeşilova, Yeni, Sevek, Kayabaşı, Yaylatepe, Tekinler, Yeşilova, Yeşilevler, Aşağı, Yaylatepe, Erdemli, Kurtuluş, Gürpınar, Yeşiltepe, Zafer, Dumlupınar, Pınarbaşı, Yiğitler, Bozdoğan Mezra, Ambarlı Mezra, Dibek, Şengirik Mezra, Dörtbölük, Dağçatı, Soğanlı, Kulaksız, Geçitli, Güvercinlik, Yakabağ, Yiğitli Mezra, Goman Mezra, Bakihisar, Kaman, Suarkı, Beypsiye, Kısrak, Ağakünük bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Tunçbilek, Tosunpınar, Değirmendere, Kumruar, İnişli, Geçitaltı, Armutlu, Sarıda, Yukarı Şat, Gelşe, İkipınar, Tepeli, Cemalo, Pınarbaşı, Kemalpaşa, Yankılı, Yolaltı, Ağaçlık, Kavaklı, Bahçeli, Yeşiltepe(Merkez), Karpuzlu(Merkez), Pınarhisar bölgelerine,
Yarın 09.30-11.30 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Üçyol bölgesine,
Yarın 08.45-17.00 saatleri arasında Gerçüş ilçesine bağlı Kışlak, Bağözü, Koyunlu, Eymir, Tepecik, Derei, Gökçe, Doruk, Yayladüzü, Arık bölgelerine,
Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Beyçayırı bölgesine,
Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Cudi, Petrol bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gültepe bölgesine,
Yarın 13.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Tilmerc, Çamlıtepe, Korik, Kösetarla bölgelerine,
Yarın 11.30-13.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Bayındır bölgesine,
Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeniköy, Ünlüce, Yenişehir, Yenimahalle, Seyrantepe bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.