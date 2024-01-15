Diyarbakır dikkat 16 ilçe etkilenecek

Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:
“Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Özdemir, Alipıner, Çarıklı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Fevzi Çakmak, Şirinevler, Yeşilköy, İstasyon, Bagür, Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Hilar, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Karpuzlu, Yayvantepe, Kayan, Yamaçlar, Sökündüzü bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı İstasyon, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy bölgelerine,
Yarın 07.00-22.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı İstasyon, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Dumlupınar, Ulutürk, Kartaltepe, Hacıosman, Sarılar, Kervanpınar, Ambar, Üçtepe, Eliaçık, Keberli, Ulutürk, Seyit Hasan, Sarıtoprak, Sazlı, Kamışlı, Uğrak, Karayiğit, Yamaçköy, Sazlı, Çorapa, Ağılköy, Bademli, İsalı, Kayıköy, Boyacı, Sinanköy, Esentepe, Şentepe, Karabörk, Ofköy, Çöltepe, Aluç, Çeltikli, Alıncak, Kopuzlu, Babahaki, Ulutürk, Köprüköy, Aşağıdolay, Arıkgöl, Yukarısalat, Sarıköy, Mirzabey, Yeni Köy bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Sarıbalta, Örenkuyu, Akçörten, Alabuğday, Recep bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Belenli, Yeni, Tekkaynak, Başalan, İncirtepe, Şekerören, Altınakar, Yukarıortaören, Muratcık, Pembeviran, Avdalı, Alancık, Ballıbaba, Bilmece, Karabudak, Tilver bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Belenli, Başaklı, Tekkaynak, Karalar, Başalan bölgelerine,
Yarın 09.00-19.00 saatleri arasında Çüngüş bağlı ilçesine bağlı Karakaya bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Dicle bağlı ilçesine bağlı Taşağıl, Yokuşlu, Kurudere, Boğaz bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hani bağlı ilçesine bağlı Yukarıturalı, Kaledibi, Topçular, Akçayurt bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Hani bağlı ilçesine bağlı Bozoba, Yenişehir, Selman, Babalar, Kale, Gündoğuran, Dere, Sağlam, Kazanlı, Kalecik, Sarmaşık, Ilgın, Tepecik, Yatır, Düzlük, Taşdam, Oyalı, Konak, Baysu, Balaban, Meşeler, Akalan, Balım, Kalkan, Döşemeler, Kaya, Sarıca, Hantepe, Sivritepe bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Uzunargıt bölgelerine,
Yarın 12.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Çökeksu, Ormankaya, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Talaytepe, Fırat, Mezopotamya, Peyas, Fabrika, Üçkuyu, Diclekent, Medya, Seyrantepe Sanayi bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Tepecik, Yayvan, Yazıköy, Şaklat, Ambar, Yenişehir, Şeyh Şerafettin, Eyüpler, Çakmaklı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Başbuğ, Uzunova, Konuklu, Ayhan, Ünal, Yakıt, İnkaya, Üçkuyu, Tepecik, Yaylak, Karabulak, Alaca, Ağaçkorur, Temran, Bağcılar, Bayır, Uygur, Kamışlı, Çukurca bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Serin, Dibek, Karahasan, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Duru, Gömeç, Serenköy, Çitlibahçe, Gözebaşı, Boyunlu, Esenler, Dolunay, Savat, Yalaza, Uçarlı, Güçlü, Çağdaş, Kabakaya, Duru, Bağlan, Çavundur, Ortaç, Gökçe, Ziyaret bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere, Başbuğ, Karaorman, Kayahan, Ünal, Yayık, Yüksek, Taşpınar, Ünal, Yayık, Babakaya, Boyunlu, Gürpınar, Altınkum, Kumgölü, Ormandışı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Yolaç, Başıbüyük, Tokluca, Görmez, Güçlü, Gündüz, Akyol, Otluk, Yolarası bölgelerine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Yolaç, Selahattin, Yukarıveysi, Umur bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Hacıosman, Doğu Çanakçı bölgelerine,
Yarın 08.30-19.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler, Güvercinlik, Bahçelievler, Güvendere, Yüksek, Dökmetaş bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.