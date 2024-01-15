Gakkoşlar yarın dikkat

Elektrik kesintileri, genellikle bakım çalışmaları veya yatırım çalışmaları nedeniyle gerçekleşmekte. İşte Elâzığ’da 16 Ocak Salı günü etkili olacak elektrik kesintilerinin detayları şu şekilde:
KEBAN ELÂZIĞ
Kesinti Süresi: 4 saat 30 dakika
Başlangıç Zamanı: 16 Ocak 2024 Salı 12:00
Bitiş Zamanı: 16 Ocak 2024 Salı 16:30
Etkilenen Yerler: Denizli Köyü, Yahyali Mezrasi, Baraj Mahallesi, Değirmenbaşı Mahallesi
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
PALU / ELAZIĞ
Kesinti Süresi: 1 saat 30 dakika
Başlangıç Zamanı: 16 Ocak 2024 Salı 15:30
Bitiş Zamanı: 16 Ocak 2024 Salı 17:00
Etkilenen Yerler: Üçdeğirmenler Köyü, Karşıbahçeler Mahallesi, Yalnızdamlar Köyü, Bağin Mezra, Bozçanak Köyü, Gümecbağlar Köyü, Akyürek Köyü, Karataş Köyü Aksaray Mezra, Karataş Köyü, Üçdeğirmenler Köyü Köröğlu Mezra, Yeşilbayır Köyü, Akyürek Köyü Yazmacık Mezra
Kesinti Nedeni: İşletme Bakım Çalışması
KARAKOÇAN / ELAZIĞ
Kesinti Süresi: 6 saat
Başlangıç Zamanı: 16 Ocak 2024 Salı 10:00
Bitiş Zamanı: 16 Ocak 2024 Salı 16:00
Etkilenen Bölgeler: Kalkanlı Köyü Merkez Mevkii, Merkez Mahallesi, Çikan Köyü, Dalbasan Köyü Merkez Mevkii, Hasköy Mahallesi, Yolgüden Mahallesi, Akçadamlar Mahallesi, Haktanır Mahallesi, Yaylabağ Köyü Merkez Mevkii, Doğucak Köyü, Aydınlar Köyü Merkez Mevkii, Çayağzı Köyü Elmacık Mezra, Çatalkaya Köyü Merkez Mevkii, Çikan Köyü Bakımlı Mezra, Çalıkağıl Köyü Merkez Mevkii, Yavuztaş Köyü Yavuztaş Mevkii, Özlüce Köyü
Kesinti Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)
KOVANCILAR / ELAZIĞ
Kesinti Süresi: 3 saat 30 dakika
Başlangıç Zamanı: 16 Ocak 2024 Salı 10:00
Bitiş Zamanı: 16 Ocak 2024 Salı 13:30
Etkilenen Bölgeler: Avlağı Köyü, İğdeli Köyü, Aşağıköse Köyü, Yukarikazanlar Köyü, Yenidam Köyü, İğdeli Köyü Sütpinar Mezra
Kesinti Nedeni: İşletme Bakım Çalışması
MERKEZ / ELAZIĞ
Kesinti Süresi: 7 saat
Başlangıç Zamanı: 16 Ocak 2024 Salı 09:00
Bitiş Zamanı: 16 Ocak 2024 Salı 16:00
Etkilenen Yerler: Sarıçubuk Köyü, Cipköy Köyü Merkez Mevkii, Uzuntarla Köyü Uzuntarla(Merkez) Mevkii, Harmantepe Köyü Harmantepe(Merkez) Mevkii, Pelteköy Köyü Pelteköy(Merkez) Mevkii, Avcili Köyü Avcili(Merkez) Mevkii, Poyraz Köyü Merkez Mevkii, Alpağut Köyü Alpagut(Merkez) Mevkii, Alaca Köyü Alaca(Merkez) Mevkii, Çöteli Köyü Çöteli(Merkez) Mevkii.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.