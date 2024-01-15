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Gakkoşlar yarın dikkat

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16 Ocak 2024 Salı günü Elâzığ’da yaşanan elektrik kesintileri kent merkezinde ve ilçelerinde etkili olacak. Elektrik kesintisi Elâzığ’ın bazı ilçelerinde saatlerce sürecek. İşte elektik kesintilerine dair detaylar.
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Elektrik kesintileri, genellikle bakım çalışmaları veya yatırım çalışmaları nedeniyle gerçekleşmekte. İşte Elâzığ’da 16 Ocak Salı günü etkili olacak elektrik kesintilerinin detayları şu şekilde:

KEBAN ELÂZIĞ

Kesinti Süresi: 4 saat 30 dakika

Başlangıç Zamanı: 16 Ocak 2024 Salı 12:00

Bitiş Zamanı: 16 Ocak 2024 Salı 16:30

Etkilenen Yerler: Denizli Köyü, Yahyali Mezrasi, Baraj Mahallesi, Değirmenbaşı Mahallesi

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

PALU / ELAZIĞ

Kesinti Süresi: 1 saat 30 dakika

Başlangıç Zamanı: 16 Ocak 2024 Salı 15:30

Bitiş Zamanı: 16 Ocak 2024 Salı 17:00

Etkilenen Yerler: Üçdeğirmenler Köyü, Karşıbahçeler Mahallesi, Yalnızdamlar Köyü, Bağin Mezra, Bozçanak Köyü, Gümecbağlar Köyü, Akyürek Köyü, Karataş Köyü Aksaray Mezra, Karataş Köyü, Üçdeğirmenler Köyü Köröğlu Mezra, Yeşilbayır Köyü, Akyürek Köyü Yazmacık Mezra

Kesinti Nedeni: İşletme Bakım Çalışması

KARAKOÇAN / ELAZIĞ

Kesinti Süresi: 6 saat

Başlangıç Zamanı: 16 Ocak 2024 Salı 10:00

Bitiş Zamanı: 16 Ocak 2024 Salı 16:00

Etkilenen Bölgeler: Kalkanlı Köyü Merkez Mevkii, Merkez Mahallesi, Çikan Köyü, Dalbasan Köyü Merkez Mevkii, Hasköy Mahallesi, Yolgüden Mahallesi, Akçadamlar Mahallesi, Haktanır Mahallesi, Yaylabağ Köyü Merkez Mevkii, Doğucak Köyü, Aydınlar Köyü Merkez Mevkii, Çayağzı Köyü Elmacık Mezra, Çatalkaya Köyü Merkez Mevkii, Çikan Köyü Bakımlı Mezra, Çalıkağıl Köyü Merkez Mevkii, Yavuztaş Köyü Yavuztaş Mevkii, Özlüce Köyü

Kesinti Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)

KOVANCILAR / ELAZIĞ

Kesinti Süresi: 3 saat 30 dakika

Başlangıç Zamanı: 16 Ocak 2024 Salı 10:00

Bitiş Zamanı: 16 Ocak 2024 Salı 13:30

Etkilenen Bölgeler: Avlağı Köyü, İğdeli Köyü, Aşağıköse Köyü, Yukarikazanlar Köyü, Yenidam Köyü, İğdeli Köyü Sütpinar Mezra

Kesinti Nedeni: İşletme Bakım Çalışması

MERKEZ / ELAZIĞ

Kesinti Süresi: 7 saat

Başlangıç Zamanı: 16 Ocak 2024 Salı 09:00

Bitiş Zamanı: 16 Ocak 2024 Salı 16:00

Etkilenen Yerler: Sarıçubuk Köyü, Cipköy Köyü Merkez Mevkii, Uzuntarla Köyü Uzuntarla(Merkez) Mevkii, Harmantepe Köyü Harmantepe(Merkez) Mevkii, Pelteköy Köyü Pelteköy(Merkez) Mevkii, Avcili Köyü Avcili(Merkez) Mevkii, Poyraz Köyü Merkez Mevkii, Alpağut Köyü Alpagut(Merkez) Mevkii, Alaca Köyü Alaca(Merkez) Mevkii, Çöteli Köyü Çöteli(Merkez) Mevkii.

 

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15 Oca 2024 - 10:59 Elaziğ- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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