15 Oca 2024 - 10:54 - Gündem

Sivas bu habere dikkat yarın bu ilçelerde hayatı olumsuz etkileyecek

Türkiye genelinde devam eden elektrik kesintileri, Sivas ilinde 15 Ocak 2024 Pazartesi günü birçok ilçe ve mahalleyi etkileyecek. Ayrıca 16 Ocak Salı günü Sivas’ın Gemerek Altınyayla ve Şarkışla ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintisi planlanan bölgeler şu şekilde: