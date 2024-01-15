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Sivas bu habere dikkat yarın bu ilçelerde hayatı olumsuz etkileyecek

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Türkiye genelinde devam eden elektrik kesintileri, Sivas ilinde 15 Ocak 2024 Pazartesi günü birçok ilçe ve mahalleyi etkileyecek. Ayrıca 16 Ocak Salı günü Sivas’ın Gemerek Altınyayla ve Şarkışla ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintisi planlanan bölgeler şu şekilde:
Sivas bu habere dikkat yarın bu ilçelerde hayatı olumsuz etkileyecek mask
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Elektrik kesintileri Sivas ilinde 15 Ocak 2024 Pazartesi günü birçok ilçe ve mahalleyi etkileyecek. Ayrıca 16 Ocak Salı günü Sivas’ın Gemerek Altınyayla ve Şarkışla ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Sivas ilinde planlanan elektrik kesintileri

GEMEREK İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Süresi: 9 Saat

Başlangıç Tarihi ve Saati: 16 Ocak 2024 Salı, 09:00

Bitiş Tarihi ve Saati: 16 Ocak 2024 Salı, 15:00

Etkilenen Bölgeler: Sivas, Gemerek, Karagöl Köyü.

ŞARKIŞLA İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Süresi: 2 Saat

Başlangıç Tarihi ve Saati: 16 Ocak 2024 Salı, 10:00

Bitiş Tarihi ve Saati: 16 Ocak 2024 Salı, 12:00

Etkilenen Bölgeler: Sivas, Altınyayla İlçesi Bayındır ve Tahyurt Köyü, Şarkışla İlçesi Kösebeli Mezarı.

YILDIZELİ İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Süresi: 7 Saat 30 Dakika

Başlangıç Tarihi ve Saati: 16 Ocak 2024 Salı, 09:30

Bitiş Tarihi ve Saati: 16 Ocak 2024 Salı, 17:00

Etkilenen Bölgeler: Sivas, Yıldızeli, Altınoluk Köy, Banaz Köy, Cırcır Köy Aslandoğmuş, Yakup Köy, Danişment Köy, Esencay, Doğanlı Köy, Geynik Köy.

Elektrik kesintileri süresince vatandaşların güvenlik önlemlerini alması ve ihtiyaçlarını planlaması önemli. Kesinti süreleri ve etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşlar, resmi kaynaklardan güncel bilgileri takip etmeli.

 

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15 Oca 2024 - 10:54 Sivas- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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