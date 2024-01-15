Maraş ve  Kayseri’nin dikkatine

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de ve Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş ve Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

KAYSERİ:

KCETAŞ tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. KCETAŞ Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Buna göre şu ilçe ve mahallelere:

“Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli, Yüreğil, Doruklu, Barsama, Mollahacı, Höbek mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Hacılar ilçesine bağlı Karpuzsekisi Mahallesi’ne,

Bugün 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Kılıçmehmet, Yağlıpınar mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Hasancı, Mollahacı mahallelerine,

Bugün 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Aşık Seyrani, Reşadiye mahallelerine,

Bugün 13.30 ila 15.30 saatleri arasında Hacılar / Melikgazi ilçesine bağlı Erciyes, Akyazı, Eğribucak mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Süleymanlı, Sosun mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Yazır, Akin mahallelerine elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi”

KAHRAMANMARAŞ:

AKEDAŞ tarafından Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Buna göre şu ilçe ve mahallelere:

“Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Mehmet Emin Arıkoğlu Mahallesi’ne,

21 Ocak Pazar günü 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Afşin ilçesine bağlı Afşinbey Mahallesi’ne, elektrik enerjisinin verilemeyeceği bikldirildi”