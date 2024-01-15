Hatay bugün ve yarın dikkat!

Türkiye genelinde devam eden elektrik kesintileri, Hatay ilini de etkileyecek. 15 Ocak 2024 Pazartesi günü planlanan elektrik kesintisi birçok ilçe ve mahalleyi etkileyecek. İşte kesinti planları:
TARİH: 15.01.2024
Saat: 09:30- 17:00
Etkilenen Cadde/Sokak: Kolcular, 4612., 4611., 4610.
TARİH: 15.01.2024
Saat: 09:00- 17:00
Etkilenen Cadde/Sokak: 1.Kısım-, Derince, Konutlar, Akhisar-, Ve Daha Birçok Konut ve cadde sokak.
TARİH: 15.01.2024
Saat: 12:00- 17:00
Etkilenen Cadde/Sokak: Atatürk Cad.1, Cumhuriyet Cad.2., Cumhuriyet 30, Atatürk Cad.3., ve daha birçok cadde sokak.
TARİH: 15.01.2024
Saat: 09:30- 17:00
Etkilenen Cadde/Sokak: Tütün, Yasemin 6, Ziyaret 9, Bahar 5, Evren, Uzay 1, Zümrüt 3, Batı, Mezarlık 4, Fatih 9, kurtuluş ve daha birçok yer.
TARİH: 15.01.2024
Saat: 10:30- 17:00
Etkilenen Cadde Sokak: Karagöl Yaylası, Kızlarçayı, Yaylanın Kendisi Büyükbağrıaçık Yaylası, Ve Daha birçok yayla ve cadde.
HATAY-ANTAKYA'DA 16 OCAK 2023 PAZARTESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURUSU
Toroslar EDAŞ, Hatay-Antakya bölgesinde planlanan elektrik kesintisini duyurdu. İşte kesintiye ilişkin detaylar:
Kesinti Başlangıç Tarihi: 16 Ocak 2023, Pazartesi
Kesinti Başlangıç Saati: 09:00
Kesinti Bitiş Tarihi: 16 Ocak 2023
Kesinti Bitiş Saati: 16:00
Kesintinin Tahmini Süresi: 7 saat
Kesintiden Etkilenen Mahalleler:
Zi̇yaret 2
Dikmece
Atatürk 3
Yukarı Dikmece
Yukarı Dikmece 3
Yukarı Dıkmece 9
Dikmece 4
Yukarı Dıkmece 7
Atatürk 29
Oğlakören
Oğlakören 22
Oğlakören 4
Oğlakören 24
Oğlakören 15
Oğlakören 18
Oğlakören 16
Oğlakören 23
Oğlakören 2
Oğlakören 9
Oğlakören 21
Oğlakören 3
Oğlakören 5
Oğlakören 1
Elektrik kesintisi süresince vatandaşların gerekli önlemleri alması ve planlarını buna göre düzenlemesi önemli.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.