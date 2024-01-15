15 Oca 2024 - 10:45- Gündem G:

Hatay bugün ve yarın dikkat!

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Türkiye genelinde devam eden elektrik kesintileri, Hatay ilinde 15 Ocak 2024 Pazartesi günü birçok ilçe ve mahalleyi etkileyecek. Ayrıca 16 Ocak Salı günü Hatay’ın Antakya ilçesinde 7 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintisi planlanan bölgeler şu şekilde:
Hatay bugün ve yarın dikkat! mask
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Türkiye genelinde devam eden elektrik kesintileri, Hatay ilini de etkileyecek. 15 Ocak 2024 Pazartesi günü planlanan elektrik kesintisi birçok ilçe ve mahalleyi etkileyecek. İşte kesinti planları:

TARİH: 15.01.2024

Saat: 09:30- 17:00

Etkilenen Cadde/Sokak: Kolcular, 4612., 4611., 4610.

TARİH: 15.01.2024

Saat: 09:00- 17:00

Etkilenen Cadde/Sokak: 1.Kısım-, Derince, Konutlar, Akhisar-, Ve Daha Birçok Konut ve cadde sokak.

TARİH: 15.01.2024

Saat: 12:00- 17:00

Etkilenen Cadde/Sokak: Atatürk Cad.1, Cumhuriyet Cad.2., Cumhuriyet 30, Atatürk Cad.3., ve daha birçok cadde sokak.

TARİH: 15.01.2024

Saat: 09:30- 17:00

Etkilenen Cadde/Sokak: Tütün, Yasemin 6, Ziyaret 9, Bahar 5, Evren, Uzay 1, Zümrüt 3, Batı, Mezarlık 4, Fatih 9, kurtuluş ve daha birçok yer.

TARİH: 15.01.2024

Saat: 10:30- 17:00

Etkilenen Cadde Sokak: Karagöl Yaylası, Kızlarçayı, Yaylanın Kendisi Büyükbağrıaçık Yaylası, Ve Daha birçok yayla ve cadde. 

HATAY-ANTAKYA'DA 16 OCAK 2023 PAZARTESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURUSU

Toroslar EDAŞ, Hatay-Antakya bölgesinde planlanan elektrik kesintisini duyurdu. İşte kesintiye ilişkin detaylar:

Kesinti Başlangıç Tarihi: 16 Ocak 2023, Pazartesi

Kesinti Başlangıç Saati: 09:00

Kesinti Bitiş Tarihi: 16 Ocak 2023

Kesinti Bitiş Saati: 16:00

Kesintinin Tahmini Süresi: 7 saat

Kesintiden Etkilenen Mahalleler:

Zi̇yaret 2

Dikmece

Atatürk 3

Yukarı Dikmece

Yukarı Dikmece 3

Yukarı Dıkmece 9

Dikmece 4

Yukarı Dıkmece 7

Atatürk 29

Oğlakören

Oğlakören 22

Oğlakören 4

Oğlakören 24

Oğlakören 15

Oğlakören 18

Oğlakören 16

Oğlakören 23

Oğlakören 2

Oğlakören 9

Oğlakören 21

Oğlakören 3

Oğlakören 5

Oğlakören 1

Elektrik kesintisi süresince vatandaşların gerekli önlemleri alması ve planlarını buna göre düzenlemesi önemli.

 

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15 Oca 2024 - 10:45 Hatay- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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