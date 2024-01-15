Hatay bugün ve yarın dikkat!

Türkiye genelinde devam eden elektrik kesintileri, Hatay ilini de etkileyecek. 15 Ocak 2024 Pazartesi günü planlanan elektrik kesintisi birçok ilçe ve mahalleyi etkileyecek. İşte kesinti planları:

TARİH: 15.01.2024

Saat: 09:30- 17:00

Etkilenen Cadde/Sokak: Kolcular, 4612., 4611., 4610.

TARİH: 15.01.2024

Saat: 09:00- 17:00

Etkilenen Cadde/Sokak: 1.Kısım-, Derince, Konutlar, Akhisar-, Ve Daha Birçok Konut ve cadde sokak.

TARİH: 15.01.2024

Saat: 12:00- 17:00

Etkilenen Cadde/Sokak: Atatürk Cad.1, Cumhuriyet Cad.2., Cumhuriyet 30, Atatürk Cad.3., ve daha birçok cadde sokak.

TARİH: 15.01.2024

Saat: 09:30- 17:00

Etkilenen Cadde/Sokak: Tütün, Yasemin 6, Ziyaret 9, Bahar 5, Evren, Uzay 1, Zümrüt 3, Batı, Mezarlık 4, Fatih 9, kurtuluş ve daha birçok yer.

TARİH: 15.01.2024

Saat: 10:30- 17:00

Etkilenen Cadde Sokak: Karagöl Yaylası, Kızlarçayı, Yaylanın Kendisi Büyükbağrıaçık Yaylası, Ve Daha birçok yayla ve cadde.

HATAY-ANTAKYA'DA 16 OCAK 2023 PAZARTESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURUSU

Toroslar EDAŞ, Hatay-Antakya bölgesinde planlanan elektrik kesintisini duyurdu. İşte kesintiye ilişkin detaylar:

Kesinti Başlangıç Tarihi: 16 Ocak 2023, Pazartesi

Kesinti Başlangıç Saati: 09:00

Kesinti Bitiş Tarihi: 16 Ocak 2023

Kesinti Bitiş Saati: 16:00

Kesintinin Tahmini Süresi: 7 saat

Kesintiden Etkilenen Mahalleler:

Zi̇yaret 2

Dikmece

Atatürk 3

Yukarı Dikmece

Yukarı Dikmece 3

Yukarı Dıkmece 9

Dikmece 4

Yukarı Dıkmece 7

Atatürk 29

Oğlakören

Oğlakören 22

Oğlakören 4

Oğlakören 24

Oğlakören 15

Oğlakören 18

Oğlakören 16

Oğlakören 23

Oğlakören 2

Oğlakören 9

Oğlakören 21

Oğlakören 3

Oğlakören 5

Oğlakören 1

Elektrik kesintisi süresince vatandaşların gerekli önlemleri alması ve planlarını buna göre düzenlemesi önemli.