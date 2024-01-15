15 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 15 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘15 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
15 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“ÖMÜR ECZANESİ - BATTALGAZİ
KIŞLA CADDESİ, NO: 65/C
24 SAAT AÇIK
NUR ECZANESİ - BATTALGAZİ
YILDIZTEPE MAHALLESİ, YEŞİLÇAM CADDESİ, ÇÖŞNÜK KAVŞAĞI, NO: 60/B
24 SAAT AÇIK
MERT ECZANESİ - YEŞİLYURT
ATATÜRK MAHALLESİ, ŞEHİT ENGİN AKIN SOKAK, NO: 5/A (YEŞİLTEPE TEKTUT CAMİ KARŞISI)
24 SAAT AÇIK
MELİS ECZANESİ - YEŞİLYURT
ÇAVUŞOĞLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
24 SAAT AÇIK
ATALAN ECZANESİ – BATTALGAZİ
BENZİNLİK CADDESİ, PETROL OFİSİ DEVAMI, ESKİMALATYA
08.30-23.59 ARASI AÇIK”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.