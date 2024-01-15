- Sağlık

15 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 15 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘15 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
15 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 15 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘15 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

15 Ocak 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“ÖMÜR ECZANESİ - BATTALGAZİ

KIŞLA CADDESİ, NO: 65/C

24 SAAT AÇIK

NUR ECZANESİ - BATTALGAZİ

YILDIZTEPE MAHALLESİ, YEŞİLÇAM CADDESİ, ÇÖŞNÜK KAVŞAĞI, NO: 60/B

24 SAAT AÇIK

MERT ECZANESİ - YEŞİLYURT

ATATÜRK MAHALLESİ, ŞEHİT ENGİN AKIN SOKAK, NO: 5/A (YEŞİLTEPE TEKTUT CAMİ KARŞISI)

24 SAAT AÇIK

MELİS ECZANESİ - YEŞİLYURT

ÇAVUŞOĞLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

24 SAAT AÇIK

ATALAN ECZANESİ – BATTALGAZİ

BENZİNLİK CADDESİ, PETROL OFİSİ DEVAMI, ESKİMALATYA

08.30-23.59 ARASI AÇIK”

 

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15 Oca 2024 - 10:42 Malatya- Sağlık

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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