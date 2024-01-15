Dikkat Malatya’da 3 mahalleye uyarı geldi

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre şu ilçe ve mahallelere:
“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kendirli, Cumhuriyet, Dilek, Samanköy mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aşağıörükçü, Ilıcak, Aksaray, Karahan, Bahri, Aydınlar, Demirciler mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı, Üzümlü, Üçgöze, Gülümuşağı, Uluköy, Salkonak, Hamidiye mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka, Dilek, Samanköy mahallelerine,
Bugün 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Demirciler, Kepez, Çakıllıpınar mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu, Göller mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek, Samanköy mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu, Yavuz Selim, Karagöz, Tecde, Gedik, Bahçebaşı, Yeni, Gündüzbey, Yıldıztepe, Göztepe, Bostanbaşı, Yakınca, Kadiruşağı, Çöşnük, Hamidiye, Su, Hıroğlu, Mullakasım, İkizce, Seyituşağı, Atalar, Kozluk, Yalınkaya, Eskiköy, Üçgöze, Öncü, Aşağıköy, Ortaköy, Salkonak, Karakavak mahallelerine elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.