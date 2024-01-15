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Dikkat Malatya’da 3 mahalleye uyarı geldi

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Dikkat Malatya’da 3 mahalleye uyarı geldi mask
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre şu ilçe ve mahallelere:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kendirli, Cumhuriyet, Dilek, Samanköy mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aşağıörükçü, Ilıcak, Aksaray, Karahan, Bahri, Aydınlar, Demirciler mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı, Üzümlü, Üçgöze, Gülümuşağı, Uluköy, Salkonak, Hamidiye mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka, Dilek, Samanköy mahallelerine,

Bugün 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Demirciler, Kepez, Çakıllıpınar mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu, Göller mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek, Samanköy mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu, Yavuz Selim, Karagöz, Tecde, Gedik, Bahçebaşı, Yeni, Gündüzbey, Yıldıztepe, Göztepe, Bostanbaşı, Yakınca, Kadiruşağı, Çöşnük, Hamidiye, Su, Hıroğlu, Mullakasım, İkizce, Seyituşağı, Atalar, Kozluk, Yalınkaya, Eskiköy, Üçgöze, Öncü, Aşağıköy, Ortaköy, Salkonak, Karakavak mahallelerine elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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15 Oca 2024 - 10:35 Malatya- Gündem

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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