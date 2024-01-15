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Malatya’da hava buz gibi Peki kar yağacak mı?

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Malatya'nın güney kesimleri aralıklı yağmurlu ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu olarak geçeceği bildirildi.
Malatya’da hava buz gibi Peki kar yağacak mı? mask
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Ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, öğle saatlerinde yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda ise seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara; buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalmaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı, zamanla çok bulutlu 3 derece,

Akçadağ: Parçalı, zamanla çok bulutlu 4 derece,

Arapgir: Parçalı, zamanla çok bulutlu 5 derece,

Arguvan: Parçalı, zamanla çok bulutlu 4 derece,

Battalgazi: Parçalı, zamanla çok bulutlu 6 derece,

Darende: Parçalı, zamanla çok bulutlu 7 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 6 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 7 derece,

Hekimhan: Parçalı, zamanla çok bulutlu 5 derece,

Kale: Parçalı, zamanla çok bulutlu 7 derece,

Kuluncak: Parçalı, zamanla çok bulutlu 6 derece,

Pütürge: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 6 derece,

Yazıhan: Parçalı, zamanla çok bulutlu 6 derece,

Yeşilyurt: Parçalı, zamanla çok bulutlu 6 derece”

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15 Oca 2024 - 10:27 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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