Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

O şehit babasını hatırladınız mı? Oğlunu 2017’de şehit veren baba, şehit haberlerine dayanamadı

Tarihler 8 Şubat 2017’yi gösterdiğinde Adana’da bir baba, oğlunun şehadet haberini öğrendi. Ayaklarında bir lastik terlik, ellerini birbirine kavuşturmuş, hüzün, acı, hasret, birçok duygunun bakışlarına vurduğu bir fotoğraf ile hafızalarımıza kazınan o babanın üzüntüsüne yeni şehit haberleri eklenince, dayanamadı, şehit oğluna kavuştu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18895472/o-sehit-babasini-hatirladiniz-mi-oglunu-2017de-sehit-veren-baba-sehit-haberlerine-dayanamadi

“Akçadağ” ismi nereden geliyor? “Akçadağ”ın anlamı ne?

Malatya’nın 13 ilçesinden biri olan Akçadağ’ın ismi nereden geliyor? Akçadağ isminin alamı ne? M.Ö. 1500’lerde kurulmuş olduğu tahmin edilen bu yerleşim yeri tarih boyunca hangi olaylara tanıklık etti? Tüm detaylar haberimizde…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18895144/akcadag-ismi-nereden-geliyor-akcadagin-anlami-ne

Türkiye şehitlerini uğurluyor

Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Şehitler son yolculuğuna uğurlanırken geride ise asla unutulmayacak acılar kaldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18894427/turkiye-sehitlerini-ugurluyor

Depreme dayanıklı kentlerden depreme dayanıklı ‘odalara’ Çaresizliğin icadı

Kahramanmaraş merkezli, Malatya’yı da tam anlamıyla yerle bir eden 6 Şubat depremlerinden sonra herkes kendini korumak üzere araştırmalar yapmaya başladı. Sık sık yaşanan depremlerden sonra şu sıralar “çelik deprem yatakları” ve “çelik deprem odaları” gündeme gelip duruyor. Peki, bunlar gerçekten depremden koruyor mu? Kaç ton yüke dayanabiliyor? Fiyatı ne, nerede üretiliyor? İçinde neler var ve ne kadar süre yaşanabilir?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18896633/depreme-dayanikli-kentlerden-depreme-dayanikli-odalara-caresizligin-icadi

Malatya’da o kilisenin başına gelmeyen kalmadı Yandı, atıl kaldı, 9 yıl restore edildi, hasar aldı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 6 Şubat depremleri, Malatya'nın tarihi dokusunu da olumsuz etkiledi. Bu felaketin etkisiyle zarar gören yapılar arasında yer alan Taşhoron Kilisesi şimdilerde restore ediliyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18893716/malatyada-o-kilisenin-basina-gelmeyen-kalmadi-yandi-atil-kaldi-9-yil-restore-edildi-hasar-aldi

Talep enflasyonunu duydunuz mu? Asgari ücret neden eziliyor? Bunun çaresi var mı?

Türkiye genelinde milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret artışına ilişkin bir yorumda bulunan Turgut Özal Üniversitesinden Doç. Dr. Ahmet Şit, “Biz bir haber gelmeden önce bu haberi algılayan, bu haberi fiyatlayan bir piyasaya sahibiz. Piyasa çoktan bu asgari ücret artışını fiyatlamaya başlamıştı” dedi. Paraya kolay ulaşımın olumsuz etkilerini anlatan Şit, dikkat çeken bir tanımdan bahsetti: “Talep enflasyonu.”

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18893291/talep-enflasyonunu-duydunuz-mu-asgari-ucret-neden-eziliyor-bunun-caresi-var-mi

Kadın gassalın deprem sözleri “Çocuklarımı çağıramıyordum”

Yaşanan 6 Şubat depremlerinde en zor görevlerden birini gassallar yürüttü. Öyle ki onların anlattıkları hepimizi daha da etkiledi. Deprem zamanı gassallık yapan isimlerden biri de Fatma Çınar’dı. Çınar, “Depremde gelen araçta anne, baba, çocuklar; bütün bir aileyi almak gerçekten bizi çok etkiliyordu. Günler de geçti, eve gittiğimde yemek hazır olduğunda çocuklarımı çağırdığımda üzülüyordum, çağıramıyordum. Çünkü aklıma geliyordu” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18891978/kadin-gassalin-deprem-sozleri-cocuklarimi-cagiramiyordum

Malatya’da bir duvar yazısı Şubat gibi Ocak’a da ateş düştü

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonunda terörist gruplarla girilen çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Bu haber yüreklere kor oturturken Malatya’nın meşhur duvar yazılarına da konu oldu. O yazıyı gören, durup bir kez daha baktı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18896884/malatyada-bir-duvar-yazisi-subat-gibi-ocaka-da-ates-dustu