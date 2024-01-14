Sarıkamış Kayak Merkezi, sömestr tatili için hazır

Kars'taki Palandöken Kayak Merkezi, sömestr tatili için kayak severlere kapılarını açmaya hazırlanıyor. Crystal Snow Otel Genel Müdürü Nihat Yıldırım, bölgede son günlerde aralıklarla yağan karın pistlerde yoğun bir kar kalınlığı oluşturduğunu belirtti.
Yıldırım,
"Tesislerimiz ve pistlerimiz tam kapasiteyle faaliyette. Kar kalınlığı 150 santimetreye ulaştı. Sömestir tatili öncesinde rezervasyonlar yoğun şekilde devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından ve komşu ülkelerden misafirlerimizi bekliyoruz. Mekanik tesislerimiz ve pistlerimiz hazır, tüm kayak severleri bekliyoruz."
açıklamasında bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.