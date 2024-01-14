Tır ve otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Türkmen Deresi mevkiinde 47 ACH 080 plakalı tır ile 34 SP 2170 plakalı otomobil çarpıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını tespit etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı