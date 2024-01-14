Tır ve otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Türkmen Deresi mevkiinde 47 ACH 080 plakalı tır ile 34 SP 2170 plakalı otomobil çarpıştı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını tespit etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.