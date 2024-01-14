Dağdan kopan kaya parçaları karayoluna düştü, araç geçmemesi faciayı önledi!

Hakkari’de yoğun kar yağışından dolayı dağdan kopan kaya parçalarının karayoluna düştüğü anlar saniye saniye kameralara yansıdı. O sırada yoldan araç geçmemesi sayesinde faciadan dönüldü.
Geçtiğimiz hafta Yüksekova-Van karayolu Yeniköprü mevkii, yaşanan heyelan nedeniyle 2 gün boyunca ulaşıma kapanmıştı. Ekipler bölgede nöbet tutarak kontrolü sağlamıştı. Bölgede 4 gündür etkili olan kar yağışından sonra kopan kaya parçalarının karayoluna düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansırken, yoldan araç geçmemesi sayesinde faciadan dönüldü. Ekipler, yaşanan yoğun kar yağışından dolayı vatandaşlara önemli işleri olmadığı sürece yola çıkmamaları uyarısında bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.