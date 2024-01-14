Otobüse binecekti, hastanelik oldu

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde otobüse binmeye çalışan vatandaşa, aynı otobüs çarptı. 25 yaşındaki vatandaş yaralandı.
Malatya’da 25 yaşındaki bir şahıs binmeye çalıştığı otobüsün çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, Battalgazi ilçesi Karabağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hakverdi Sokak üzerinde binmek için otobüs bekleyen 25 yaşındaki H.K.’ya kontrolden çıkan araç çarptı. Kazada H.K. yaralanırken ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı H.K. hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.