Otomobil bariyerlere çarptı, kanala düştü

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra drenaj kanalına düştü; 1 kişi yaralandı.
Kaza, Hekimhan İlçesi Kızılyarma mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan H.B. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak bariyerlere çarptı.
Kazada savrulan araç drenaj kanalına düşerken, araçta yolcu olarak bulunan N.B. yaralandı. Yaralı ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.