Elektrik akımına kapılan vatandaşa ambulans helikopter yetişti

Atakum ilçesinin zirvesi olan Kocadağ'da, 39 yaşındaki C.B. isimli vatandaş, elektrik direğindeki sorunu çözmek için çaba harcadığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Olayın meydana geldiği bölgeye ulaşan 4x4 ambulans, aşırı buzlanma nedeniyle zorlu koşulları aşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ancak durumu ağırlaşan ve çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan vatandaş için ambulans helikopter çağrıldı. Hızla olay yerine intikal eden Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ambulans helikopter, yaralıyı alarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Yanıklarla mücadele için tedavi altına alınan vatandaşın durumu hastanede incelenmeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı