Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cumali Alkan’ın taziye adresi: B. Mustafa Paşa Mahallesi, Şehit Vahap Gögen Sokak, No: 38, Battalgazi.

70 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hakkı Sarıkaya’nın taziye adresi: Aslanbey Mahallesi, Elif Altunok Sokak, No: 10, Battalgazi.

25 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gülcan Haif’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yemeni Sokak, No: 15, Yeşilyurt.

85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Gülseren Karadağ’ın taziye adresi: Beylerbaşı Mahallesi, Titiz Sokak, Battalgazi.

0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdülnasir El Hüseyin’in taziye adresi: (Taziye verilmeyecektir)

88 yaşında vefat eden ve Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Seydo Delibaş’ın taziye adresi: Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi, Yeşilyurt.

74 yaşında vefat eden ve Gölbaşı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Derdinaz Akkoyun’un taziye adresi: Gölbaşı Mahallesi, Göroymak, Bitlis.”