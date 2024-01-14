Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cumali Alkan’ın taziye adresi: B. Mustafa Paşa Mahallesi, Şehit Vahap Gögen Sokak, No: 38, Battalgazi.
70 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hakkı Sarıkaya’nın taziye adresi: Aslanbey Mahallesi, Elif Altunok Sokak, No: 10, Battalgazi.
25 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gülcan Haif’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yemeni Sokak, No: 15, Yeşilyurt.
85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Gülseren Karadağ’ın taziye adresi: Beylerbaşı Mahallesi, Titiz Sokak, Battalgazi.
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdülnasir El Hüseyin’in taziye adresi: (Taziye verilmeyecektir)
88 yaşında vefat eden ve Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Seydo Delibaş’ın taziye adresi: Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi, Yeşilyurt.
74 yaşında vefat eden ve Gölbaşı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Derdinaz Akkoyun’un taziye adresi: Gölbaşı Mahallesi, Göroymak, Bitlis.”
74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cumali Alkan’ın taziye adresi: B. Mustafa Paşa Mahallesi, Şehit Vahap Gögen Sokak, No: 38, Battalgazi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.