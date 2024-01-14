O şehit babasını hatırladınız mı? Oğlunu 2017’de şehit veren baba, şehit haberlerine dayanamadı

Tarihler 8 Şubat 2017’yi gösterdiğinde Adana’da bir baba, oğlunun şehadet haberini öğrendi. Ayaklarında bir lastik terlik, ellerini birbirine kavuşturmuş, hüzün, acı, hasret, birçok duygunun bakışlarına vurduğu bir fotoğraf ile hafızalarımıza kazınan o babanın üzüntüsüne yeni şehit haberleri eklenince, dayanamadı, şehit oğluna kavuştu.

3 AYLIK EVLİYDİ

7 yıl önce, Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde Suriye’nin El Bab kentinde sürdürülen operasyonlarda görev yapıyordu Uzman Çavuş Gökhan Kılıç… 3 aylık evliydi. 8 Şubat 2017 günü Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ saldırısı sonucu şehit oldu.

BU ACIYA DAHA FAZLA DAYANAMADI

Şehidin acı haberi Adana’da yaşayan ailesine görevli askerler tarafından verilmişti. Bu sırada kapıya çıkan baba Mehmet Kılıç’ın oğlunun şehit haberini aldığı sıradaki bakışı ise akıllarda kazınmıştı. O bakışın sahibi babanın acısına Pençe Kilit Harekatı bölgesinden gelen şehit haberleri de eklenince daha fazla dayanamadı. Mehmet Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

O HABERİ ALDIĞI ANI BÖYLE ANLATMIŞTI

Mehmet Kılıç, oğlunun şehadet haberini aldığı anları ise Tabuta Sığmayanlar programına şöyle anlatmıştı:

“Tam kapının önündeydim. O gün hanım yemek yapmıştı, yemek çok fazlaydı. Hanım bunu ne yapacaksın dedim. ‘İki üç gün yeriz’ dedi. Hanım komşuya yemek götürdü. Ben de hanım gelse pazara gideceğiz. Alışverişe değil, gezmeye gideceğiz. Baktım komutan geçti, Allah Allah dedim bu araba buradan nasıl geçiyor, dedim. Koruması yok, bir şeyi yok. Komutan ‘3 numarayı bulamadım’ diyor. Öyle deyince Allah dedim, yıkıldım orada. Komutan anladı, söylemedi ama ben anladım, elinde bayrak. Hanım da geliyor. Hanım da elindeki yemekle beraber yıkılıyor.”