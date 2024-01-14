30 arama kaydı ve 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kasten adam öldürme, adam yaralama, uyuşturucu madde kullanma, tehdit ve mala zarar verme suçlarından toplamda 30 arama kaydı bulunan ve 16 yıl hapis cezasıyla aranan Mürsel H.'yi Yeni Mahalle TOKİ konutlarında saklanırken yakaladı.

Balıkesir Adliyesi İlamat İnfaz Bürosu tarafından verilen arama kararıyla harekete geçen polis ekipleri, şahsın kimliğini tespit edip, adresine ulaştı. Yapılan operasyonla Mürsel H., gözaltına alındı ve adli makamlara teslim edildi. Şahsın üzerindeki suçlamalar arasında kasten yaralama suretiyle ölüme sebebiyet verme suçundan 16 yıl hapis cezası bulunuyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı