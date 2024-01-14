Otomobille tır çarpıştı: 3 yaralı

Van’ın Muradiye ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Van-Muradiye kara yolu üzerindeki Karahan bölgesinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 16 AFM 25 plakalı tır ile 49 AS 011 plakalı Opel marka otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.