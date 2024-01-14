Otomobille tır çarpıştı: 3 yaralı

Van’ın Muradiye ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Muradiye kara yolu üzerindeki Karahan bölgesinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 16 AFM 25 plakalı tır ile 49 AS 011 plakalı Opel marka otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı