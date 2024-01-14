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Akçadağ’da 41 mahallede konutlar yapılıyor

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde ağır hasarlı binaların kontrollü yıkım işlemlerinden sona gelindi. İlçede 41 mahallede toplamda 2 bin 173 köy evi ile 316 kalıcı konut için ise çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği öğrenildi.
Akçadağ’da 41 mahallede konutlar yapılıyor mask
Akçadağ’da 41 mahallede konutlar yapılıyor
Akçadağ’da 41 mahallede konutlar yapılıyor
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde ağır hasarlı binaların kontrollü yıkım işlemlerinden sona gelindi. İlçede 41 mahallede toplamda 2 bin 173 köy evi ile 316 kalıcı konut için ise çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Akçadağ ilçesinde ağır hasarlı binaların kontrollü yıkım işlemlerinden sona gelindi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’nın Akçadağ ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı işlemlerinde sona gelindi.

6 Şubat depremlerinde çok sayıda yapının hasar aldığı Akçadağ ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri yüzde 98 oranında tamamlandı. Merkezde çalışmaların tamamlandığı ilçede kırsal bölgelerdeki yıkım işlemlerinde de sona yaklaşıldığı belirtildi.

İlçede 41 mahallede toplamda 2 bin 173 köy evi ile 316 kalıcı konut için ise çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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14 Oca 2024 - 15:58 Malatya- Yaşam

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