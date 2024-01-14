Türkiye şehitlerini uğurluyor

Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Şehitler son yolculuğuna uğurlanırken geride ise asla unutulmayacak acılar kaldı.

ŞEHİT OLMASA ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYACAKMIŞ

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez (23), 17 Ocak doğumluydu. Yani doğum gününe 5 gün kala şehit oldu. Gülmez’in şehit olmasa o gün arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayacağı öğrenildi.

Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er. Emrullah Gülmez için Göksun İlçesi Hacıkodal Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin annesi Dürdane Gülmez (58) gözyaşlarına boğulup güçlükle ayakta durabildi. Şehidin 7 kardeşi de tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin babası Hasan Gülmez'i (74) ise protokol teskin etmeye çalıştı.

Mahalle meydanında düzenlenen cenaze töreni, öğle namazına müteakip başladı. İl Müftüsü Abdurrahman Kotan tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası helallik alındı. Silah arkadaşlarının omuzlarına alınan şehit Gülmez’in naaşı dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

AĞABEYİNİN ASKER KIYAFETLERİNİ GİYDİ

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonunda terörist gruplarla girilen çatışmada şehit düşen Piyade Üsteğmen Gökhan Delen (31) memleketi Aksaray'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin kardeşi, askeri kıyafetler giyerek, ağabeyini son yolculuğuna uğurladı.

Şehit üsteğmenin dün akşam saatlerinde memleketi Aksaray'a ulaşan cenazesi bugün Somuncu Baba Külliyesi Morgu’ndan alınarak ilk önce helallik alınması için şehidin Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Burada helallik alındıktan sonra konvoy eşliğinde yola çıkan şehidin cenazesi Aksaray Ulu Camii’ne getirildi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı törende terörü lanetleyen sloganlar da atıldı. Güçlükle ayakta duran şehidin babası Bayram Delen (56), annesi Zeynep Delen (55) ve kardeşleri şehit üsteğmenin tabutu başında ağıtlar yakarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aksaray Şehitliği’nde defnedildi.



KARDEŞLERİN SON BAKIŞI – BABASI 3 YIL ÖNCE KAZA GEÇİRİP VEFAT ETMİŞ

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişiminde çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu. Ordu nüfusuna kayıtlı İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar da (22) çatışmada şehit düştü. Atar’ın cenazesi dün (13 Ocak) Şırnak’ta yapılan askeri törenin ardından aynı gün Samsun-Çarşamba Havalimanı’na getirildi. Şehit Atar’ın cenazesi Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda askeri törenle karşılandı. Şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Askeri törenle karşılanan şehidin cenazesi daha sonra dualar eşliğinde Ordu’nun Ünye ilçesine götürüldü.

Bugün Ünye Devlet Hastanesi’nden alınan şehidin naaşı, memleketi İkizce ilçesine getirildi. Burada evinden alınan helallik sonrası Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip tören düzenlendi. Şehidin yakınları burada gözyaşı döktü. Şehit Murat Atar, burada kılınan cenaze namazının ardından Bolluk Mahallesi'nde toprağa verildi. Öte yandan, Selma ve Vahip Atar çiftinin 4 çocuğundan birisi olan şehit Murat Atar’ın babasının 2021 yılında motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.



TEK ERKEK EVLATLARIYDI

Irak’ın Kuzey’inde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda bölücü terör örgütü üyelerinin hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu memleketi Giresun’un Görele ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu’nun naaşı dün akşam askeri uçakla Ordu-Giresun Havaalanı'na oradan ise karayolu ile memleketi Giresun’un Görele ilçesine getirildi.

Şehit için bugün Görele Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. 3 çocuk babası Şerif Ali ve Fatma Köroğlu çiftinin tek erkek evladı olan şehit Ahmet Köroğlu’nun cenaze törenine şehit yakınlarının yanı sıra binlerce kişi katıldı.



ASKERE GİTMEDEN ÖNCE YAPILAN ASKER EĞLENCESİ GÖRÜNTÜLERİ YÜREK BURKTU

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, memleketi Niğde'de binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi. Niğde Merkeze bağlı Himmetli Köyü’ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından 23 yaşındaki şehit Batur’un naaşı, belde meydanına getirildi. Şehidin annesi Hatice, babası Cuma ve kardeşleri törende şehit Batur'un Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Bekar olan Kemal Batur için düzenlenen törende; 'şehitler ölmez vatan bölünmez, kahrolsun PKK' şeklinde sloganlar da atıldı. Şehidin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşları içinde belde mezarlığında defnedildi.

Şehit Batur askere gitmeden önce memleketi Niğde'de asker eğlencesi yapılmıştı. Şehidin sosyal medyaya düşen görüntüleri yürek burktu. Sırtında ay yıldızlı bayrakla eğlenen şehidin görüntüsü, görenleri duygulandırdı.



ŞEHİDİN BABASI: “MUHAMMED PIRLANTA GİBİ ÇOCUKTU”

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine gerçekleşen sızma girişiminde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. 27 yaşındaki Eskişehirli İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in naaşı, dün akşam saatlerinde Eskişehir’e getirildi. Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin’in bugün öğle vaktinde Reşadiye Camii'nde kılınan cenaze namazında, gözyaşları sel oldu.

Şehidin, ailesi Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Şehidin ağabeyi Erdinç Evcin zaman zaman ayakta durmakta güçlük çekerken, annesi Ferah Evcin ile ablası Ümmühan Evcin de zor anlar yaşadı. Emekli polis olan babası Nazif Evcin “Muhammed pırlanta gibi çocuktu. Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Şehitlerimiz için dua edin” diyerek feryat etti. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği cenaze töreninde, terörü lanetleyen sloganlar atıldı.