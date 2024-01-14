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15 kilo esrar ele geçirildi: 1 tutuklama

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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde aracında 15 kilo kubar esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
15 kilo esrar ele geçirildi: 1 tutuklama mask
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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde aracında 15 kilo kubar esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulmaya çalışılan aracın kaçma teşebbüsü kısa sürede son buldu.
Mehtap Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalanan şüphelinin kullandığı araçta yapılan kontrollerde yaklaşık 15 kilo kubar esrar ele geçirildi.
Emniyet işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Ş.B. (21), tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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14 Oca 2024 - 14:44 - Asayiş

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