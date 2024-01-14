Malatya’da o kilisenin başına gelmeyen kalmadı Yandı, atıl kaldı, 9 yıl restore edildi, hasar aldı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan kilise, 130 yılı aşkın bir süre zarfında birçok olaya tanıklık etmiş ve tarihî bir miras olarak önemini korumaya devam ediyor. Ancak 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, kilisenin duvarlarında önemli çatlaklar oluşturdu.

2021 YILINDA HİZMETE AÇILMIŞTI

Taşhoron Kilisesi, 1878 yılında Ermeni ve Süryaniler tarafından inşa edilmeye başlandı, 1893 yılında tamamlandı. Ermeni cemaatine bir süre hizmet eden Kilise 1900’lü yıllarda kullanım dışı kaldı. 1905 yılında ilk kez onarım gören kilise, 1969 yılında büyük bir yangın geçirdi. 2020 yılına kadar atıl durumda olan kilisenin restorasyonu 2013 yılında başlanan restorasyon çalışmalarının ardından 28 Ağustos 2021'de Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmete açıldı. Kilise, 6 Şubat depremlerinin etkisiyle hasar gördü. Duvarlarında oluşan büyük çatlaklar nedeniyle emniyet yetkilileri tarafından çevresi bantlanan kiliseye, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘Tescilli Kültür Varlığıdır İzinsiz Müdahale Edilemez!’ yazılı uyarı levhası asıldı.

DEPREMLERDE HASAR ALDI

Malatya’da birçok tarihi yapı 6 Şubat depremlerden zarar gördü. Zarar gören yapılardan biri olan Taşharon Kilisesi, restorasyonun yeni yapılmasına rağmen depremleri hasarlı atlattı. Malatya’nın ayakta kalan tek kilisesi olma özelliği taşıyan Taşhoron Kilisesi Kahramanmaraş merkezli depremin ardından hasar gördü. Malatya'nın kültürel zenginliğini oluşturan Taşhoron Kilisesi’nde gerekli bakım ve onarım çalışmaları başladı.