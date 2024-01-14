Turgut Özal Mahallesi’nde kentsel dönüşüm binaları 4 bina, 168 daire, 10 dükkan

24 Ocak 2020 tarihindeki Elazığ Sivrice depreminden sonra Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın Malatya ve Ankara’da yaptığı görüşmeler ve yoğun temaslarının ardından rezerv yapı alanına dönüşümü sağlanan Turgut Özal Mahallesi’ndeki 15 dönümlük alanda inşaatına başlanan Kentsel Dönüşüm Konutları, Malatya’nın sağlam ve güvenilir yaşam alanları arasında yerini alacak.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 168 daire ve 10 dükkana sahip dört ayrı binanın yanı sıra sosyal yaşam alanları, yeni nesil oyun grupları, süs havuzları, yeşil alanları ve otoparkıyla kentsel dönüşüm yatırımlarına örnek gösterilecek bir eseri bugünden gelecek nesillere emanet edeceklerini söyledi.

Kentsel Dönüşüm Konutlarının olduğu bölgede incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kendi kaynakları ve bütçeleriyle inşa ettikleri kentsel dönüşüm evleriyle bölgede ikamet eden vatandaşları depreme dayanıklı konutlara taşıyarak, güvenli bir alanda hayatlarını sürdürmelerine imkan tanıyacaklarını söyledi.

Kentsel dönüşüm yatırımlarına 2020 yılından itibaren hız verdiklerini söyleyen Başkan Çınar Yakınca, Kaynarca ve Hoca Ahmet Yesevi mahallelerindeki Kentsel Dönüşüm Projeleri ve TOKİ konutlarından sonra 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerden sonra inşaatına başlanan İkizce TOKİ Konutları ve Köy Evleriyle birlikte Yeşilyurt’taki depreme dayanıklı ve güvenilir yaşam alanları arasına Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Konutlarını da ekleyeceklerini söyledi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİYLE REZERV YAPI HALİNE DÖNÜŞMÜŞTÜ

TOKİ Konutları ve Kentsel Dönüşüm Projeleriyle Malatya’nın yeniden imar ve inşasına ciddi destekler sağladıklarını hatırlatan Başkan Çınar,

“Son yıllarda ilçemizin farklı bölgelerine inşa edilen afet konutları ve kentsel dönüşüm yatırımlarımızın sayısının hızla artmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarının ardından 24 Ocak 2020 tarihindeki Elazığ ile 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından ilçemizde zemini sağlam bölgelerde depreme dayanıklı, güvenilir konut üretimlerinde büyük bir ivme yakalandı. Yeşilyurt Belediyesi olarak da 2020 tarihindeki depremin ardından dayanıklı konut üretimlerinin artması noktasında ciddi çalışmalar yürüttük. Hoca Ahmet Yesevi Mahallemizdeki TOKİ konutlarına tüm imkânlarımızla destek sunduk ve hak sahiplerine anahtarlarını teslim ettik, akabinde Kaynarca, Yakınca ve İkizce mahallelerindeki TOKİ Konutları için her türlü desteği sağladık, bazı konutlar hak sahiplerine teslim edildi. Bunun yanı sıra Yakınca bölgesinde teslim edilen 499 konutun arka kısmında TOKİ tarafından inşa edilen 541 adet konut ile 22 adet dükkânın yer aldığı TOKİ Rezerv Konutlarını da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla yaptığı protokolle birlikte sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı olan mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımız ile riskli yapı sahibi vatandaşlarımıza riskli taşınmazları karşılığında teslim edeceğiz. Elazığ depreminden sonra Ankara’da Bakanlık nezdinde yaptığımız yoğun girişimlerimizin ardından 15 Nisan 2020 tarihindeki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle rezerv yapı haline dönüşen Turgut Özal Mahallesi’nde yıpranmış ve ömrünü tamamlamış evlerin ve binaların olduğu yere kendi imkânlarımızla kentsel dönüşüm konutları inşa etmeye başladık. 168 daire ve 10 dükkâna sahip dört ayrı binanın tamamlanmasıyla birlikte bu bölgedeki hak sahibi hemşehrilerimizi yeni evlerine taşıyarak sağlam ve güvenilir konutlarda yaşamalarını sağlayacağız. Böylesine özel ve değerli bir eserin ilçemize kazandırılması noktasında bizlere güvenen ve inanan mahalle sakinlerimize çok teşekkür ediyorum. Talep ettiğimiz tüm yatırımlar için desteklerini eksik etmeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye, TOKİ Genel Müdürlüğümüze ve destek sunan tüm kurum ve kuruluşlara şahsım ve hemşehrilerim adına saygı ve şükranlarımı sunuyorum”

diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN