Malatya’da üretiliyor, kapısı bile farklı!

Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı Malatya Ekmek ve Gıda Sanayi A.Ş (MEGSAŞ), Orduzu Mahallesi’nde bulunan Yeni Ekmek ve Yemek Fabrikası’nda çölyak hastaları için glutensiz ekmek üretimine devam ediyor. Fabrikada glutensiz ekmekler ile normal ekmek üretimleri farklı alanlarda yapılıyor. Hatta bu imalathanenin giriş kapısı bile farklı…

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hizmet vermeye devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, özel beslenme ihtiyacı duyan çölyak hastası vatandaşlar için glutensiz ekmek üretiyor. Büyük bir özveri ve titizlikle üretilen glutensiz ekmekler, özel imalathanede yapılıyor.

“BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE ÜRETİM YAPIYORUZ”

Glutensiz ekmek üretiminin aşamalarından ve detaylarından bahseden MEGSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Fikret Sarıcı,

“Malatya’mızda yaklaşık 2 bin çölyak hastamız var. Çölyak hastalarımızın normal ekmek tüketememelerinden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın talimatlarıyla ve destekleriyle glutensiz ekmek üretebilmek için yeni imalathane kurduk. Başkan Gürkan’ın bizlere vermiş oldukları desteklerle geçtiğimiz yılın eylül ayından itibaren glutensiz ekmek üretimine başlamıştık. Böylelikle çölyak hastalarımızın taleplerine göre glutensiz ekmek üretimine devam ediyoruz. Ekmek siparişlerini günlük olarak alıyoruz. Malatya’da 2 büfemizde glutensiz ekmeklerimiz satışa sunuluyor. Birisi Fuzuli Caddesi’nin girişindeki büfemizde bir diğeri de Büyükşehir Belediyemizin hemen yanındaki ekmek büfemizdedir. Glutensiz ekmeklerimiz 400 gramdır. Bir de şöyle bir durum var. Fabrikamızda glutensiz ekmekler ile normal ekmek üretimleri farklı alanlarda yapılmaktadır. Onun için biz fabrikamızda glutensiz ekmeklerin üretimi için farklı bir yer yaptık. Hatta bu imalathanemizin giriş kapısı bile farklı o kadar hassasiyet gösteriliyor”

sözlerine yer verdi.

Kaynak: BÜLTEN