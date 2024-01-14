Doğa ve tarihle buluşan Çemişgezek, fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi, doğal güzellikleri, tarihi dokusu, cumbalı evleri ve mahallelerinde dolaşan yaban keçileriyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ve fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor.

Kış aylarında da ziyaretçi akınına uğrayan ilçe, bu kez İstanbul'dan gelen fotoğraf sanatçılarını ağırladı. Fotoğrafçılar, ilçenin benzersiz güzelliklerini kayıt altına alarak, Çemişgezek'i keşfetmenin keyfini yaşadı. İstanbul'dan gelen fotoğraf sanatçısı Coşkun Öztürk, ilçede geçirdikleri doyumsuz zamanın ardından,

"Çemişgezek ilçemiz doğa fotoğrafçıları için zengin bir yer. Yaz aylarında da tekrar gelmeyi düşünebiliriz"

şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı