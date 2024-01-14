Doğa ve tarihle buluşan Çemişgezek, fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi, doğal güzellikleri, tarihi dokusu, cumbalı evleri ve mahallelerinde dolaşan yaban keçileriyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ve fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor.
Kış aylarında da ziyaretçi akınına uğrayan ilçe, bu kez İstanbul'dan gelen fotoğraf sanatçılarını ağırladı. Fotoğrafçılar, ilçenin benzersiz güzelliklerini kayıt altına alarak, Çemişgezek'i keşfetmenin keyfini yaşadı. İstanbul'dan gelen fotoğraf sanatçısı Coşkun Öztürk, ilçede geçirdikleri doyumsuz zamanın ardından,
"Çemişgezek ilçemiz doğa fotoğrafçıları için zengin bir yer. Yaz aylarında da tekrar gelmeyi düşünebiliriz"
şeklinde konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.