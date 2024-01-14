- Yaşam

Merdiven boşluğuna düşen kedi kurtarıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı merdiven boşluğuna düşen kediye kurtardı. Gupsi bölgesinde akşam saatlerinde sahipli bir kedi, 6 metrelik merdiven boşluğuna düştü.
Merdiven boşluğuna düşen kedi kurtarıldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı merdiven boşluğuna düşen kediye kurtardı.
Gupsi bölgesinde akşam saatlerinde sahipli bir kedi, 6 metrelik merdiven boşluğuna düştü. İhbarın alınması üzerine veteriner ekipleri bölgeye hareket etti. Olay yerinde alınan kedi, belediye kliniğine getirildi. Yapılan muayenesinde akciğer kanaması tespit edilen kedi, müşahede altına alındı. Ekipleri hayati riski devam eden kedinin müşahede altında tutulacağını belirttiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hakkari Belediyesi, Gupsi bölgesi, Kedi, merdiven boşluğu, Muayene

14 Oca 2024 - 13:18 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL