Merdiven boşluğuna düşen kedi kurtarıldı

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı merdiven boşluğuna düşen kediye kurtardı.

Gupsi bölgesinde akşam saatlerinde sahipli bir kedi, 6 metrelik merdiven boşluğuna düştü. İhbarın alınması üzerine veteriner ekipleri bölgeye hareket etti. Olay yerinde alınan kedi, belediye kliniğine getirildi. Yapılan muayenesinde akciğer kanaması tespit edilen kedi, müşahede altına alındı. Ekipleri hayati riski devam eden kedinin müşahede altında tutulacağını belirttiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı