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Zorlu hava koşullarına rağmen su hattı arızası 3 saatte onarıldı

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Hakkari’de 3 mahalleyi besleyen su hattında oluşan arıza, karlı ve fırtınalı havaya rağmen giderildi. Yeni Mahalle su hattı arızası ekiplerin yoğun çabaları ile 3 saat içinde giderildi.
Zorlu hava koşullarına rağmen su hattı arızası 3 saatte onarıldı mask
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Hakkari’de 3 mahalleyi besleyen su hattında oluşan arıza, karlı ve fırtınalı havaya rağmen giderildi.
Yeni Mahalle su hattı arızası ekiplerin yoğun çabaları ile 3 saat içinde giderildi.

Ekipler hummalı bir çalışma sonrası 3 mahalleyi su sıkıntısından kurtardı. Belediye su arıza ekibi, araçların giremediği bazı noktalarda kazma kürek, bazı noktalarda ise iş makineleri ile arızaya müdahale etti. Fırtına ve kar yağışına rağmen belediye ekipleri zorlu hava şartlarını hiçe sayarak arızayı gidermeyi başardı.
Su Arıza Şefi Osman Budakbeyoğlu, bölgenin şartları nedeniyle birçok noktada meydana gelen su arızalarının giderildiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hakkâri, su hattı, arıza, kar, Fırtına

14 Oca 2024 - 13:16 - Gündem

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