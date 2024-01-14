Zorlu hava koşullarına rağmen su hattı arızası 3 saatte onarıldı

Hakkari’de 3 mahalleyi besleyen su hattında oluşan arıza, karlı ve fırtınalı havaya rağmen giderildi.
Yeni Mahalle su hattı arızası ekiplerin yoğun çabaları ile 3 saat içinde giderildi.
Ekipler hummalı bir çalışma sonrası 3 mahalleyi su sıkıntısından kurtardı. Belediye su arıza ekibi, araçların giremediği bazı noktalarda kazma kürek, bazı noktalarda ise iş makineleri ile arızaya müdahale etti. Fırtına ve kar yağışına rağmen belediye ekipleri zorlu hava şartlarını hiçe sayarak arızayı gidermeyi başardı.
Su Arıza Şefi Osman Budakbeyoğlu, bölgenin şartları nedeniyle birçok noktada meydana gelen su arızalarının giderildiğini belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.