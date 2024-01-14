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2 tır çapıştı: 1 ağır yaralı

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Batman’ın Kozluk ilçesinde meyve yüklü tırın başka bir tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.
2 tır çapıştı: 1 ağır yaralı mask
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Batman’ın Kozluk ilçesinde meyve yüklü tırın başka bir tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin İpek Yolu Caddesi'nde üzerinde Caner Özmen yönetimindeki 04 AP 640 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen 01 CGK 16 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın taşıdığı yük aracın kupa kısmının üzerine devrilerek aracı kullanılamaz hale getirdi.
Ağır yaralanan Özmen, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kozluk Devlet Hastanesine sevk edilen Özmen'in durumu ağır olduğu öğrenildi.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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14 Oca 2024 - 13:13 - Gündem

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