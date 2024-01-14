Çığ nedeniyle kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla açılıyor

Hakkari’nin Yüksekova-Şemdinli kara yoluna düşen çığların temizlenmesi ve yolun yeniden ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Dün gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz şekilde etkiledi. Kar yağışıyla birlikte Yüksekova-Şemdinli kara yoluna çığ düşerken, burada birçok araç ise mahsur kaldı. Yüksekova 117. Şube Şefliği ekipleri çığı temizlemek ve yolun yeniden ulaşıma açılmasını sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yüksekova’da kar yağışı aralıklı devam ederken, yetkililer yaşanan yoğun sisten dolayı sürücüleri daha dikkatli olması için uyardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.