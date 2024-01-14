Yan yatan kamyon, vatandaşların yardımıyla kaldırıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen olayda, ismi belirlenemeyen bir saman yüklü kamyon, karlı ve buzlu bir yolda kaza yaparak yan yattı. Şans eseri yaralanmayan sürücüye yardım etmek isteyen mahalle sakinleri, kamyonu ip bağlayarak doğrultmayı başardı. Bu anlar, sosyal medyada takdir topladı.
Van'ın Gürpınar ilçesinde yan yatan saman yüklü kamyon, vatandaşlar tarafından ip bağlanarak kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, kaza, Gürpınar ilçesinde bağlı Tutmaç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünü ismi öğrenilemeyen saman yüklü kamyon, yolun karlı ve buzlu olmasından dolayı kanala düşerek yan yattı. Yara almadan kurtulan sürücünün imdadına mahalle sakinleri yetişti. Yanlarına getirdikleri ipleri kamyona bağlayan vatandaşlar, hep birlikte iplere asılarak saniyeler içerinde düzelttiler. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada takdir topladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.