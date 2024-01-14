Haluk Levent’ten şehit ailesine destek konseri

Şarkıcı Haluk Levent, şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesine destek olmak amacıyla harekete geçti. Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler nedeniyle evleri yıkılan şehidin ailesine ev almak üzere bir konser veren Levent, bunun gelirini şehit ailesine bağışladı.

Pençe-Kilit bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir’in ailesinin 6 Şubat depremlerinden etkilendiği ve çadırda kaldıkları ifade edilmişti. Türkiye'yi derinden etkileyen bu olay karşısında sanatçı Haluk Levent şehit ailesine destek için harekete geçti.

Bursa’da bir eğlence mekanında sevenlerine konser veren Haluk Levent, sahneye çıkarken şehitleri unutmadı. Konser boyunca yaşanan olaylar dolayısıyla üzgün olduğunu ve istek parça almayacağını belirten Levent, konser geliriyle şehit ailesine destek vereceğini söyledi. Ünlü sanatçı sevenleri tarafından büyük takdir topladı.

Haluk Levent Twitter üzerinden yaptığı açıklamada,

"Bugün Bursa konserimin geliri ve Hasan Can Kaya kardeşimin bir gösteri hasılatıyla birlikte haftaya annemize bir ev alacağız"

dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı