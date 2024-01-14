İYİ Parti'de milletvekili istifaları ve gelişmeler

14 Mayıs Genel Seçimleri sonrasında İYİ Parti'de yaşanan gelişmeler şu şekilde: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yapan 44 İYİ Parti milletvekilinden biri ihraç edilirken, beşi istifa etti.

Bu durum, İYİ Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısını 38'e düşürdü. Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, 2 Kasım 2023 tarihinde istifa ederek AK Parti'ye geçti ve Eskişehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

Ankara Milletvekili Adnan Beker, 16 Kasım'da istifa etti. İstanbul Milletvekili ve Kurucular Kurulu Üyesi Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, partisinin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığını belirterek 6 Aralık'ta istifa etti. İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, 15 Aralık'ta istifa etti. Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, 21 Aralık'ta istifa etti. Ayrıca, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, 5 Aralık 2023'te partisinden ihraç edildi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı. Diğer önemli isimler arasında Mithat Solgun, Ece Güner, İbrahim Özkan ve beraberindeki 6 Meclis üyesi ile eski futbolcu Gökhan Zan da yer alıyor. Partide il yönetimlerindeki istifalar da devam etmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı