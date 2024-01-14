14 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

14 Ocak 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'daki nöbetçi eczaneler nerelerde? Bu soruların yanıtını sizler için araştırdık.
14 Ocak 2024 Pazar günü Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
EZGİ ECZANESİ – MERKEZ
FIRAT MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:60/B ESKİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
05308277435
24 saat açık
SERKAN ECZANESİ – MERKEZ
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ALTI TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI İSTASYON CADDESİ
04222121355
24 saat açık
ARI ECZANESİ – MERKEZ
ALACAKAPI MAHALLESİ KIRKGÖZ CADDESİ GÖÇMEN HASTANESİ KARŞISI
05346863703
08.30-23.59 arası açık
BEGÜM ECZANESİ – MERKEZ
POLİS EVİ KARŞISI SITMAPINARI
04223211360
24 saat açık
BEYZA NUR ECZANESİ – BATTALGAZİ
FAHRİ KAYAHAN ÇARŞI MARKET DÖNÜŞÜ İKİZKULE TOTAL BENZİNLİK ÇAPRAZI
04225040828
24 saat açık
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.