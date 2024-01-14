- Sağlık

14 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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14 Ocak 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'daki nöbetçi eczaneler nerelerde? Bu soruların yanıtını sizler için araştırdık.
14 Ocak 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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14 Ocak 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'daki nöbetçi eczaneler nerelerde? Bu soruların yanıtını sizler için araştırdık.

14 Ocak 2024 Pazar günü Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

EZGİ ECZANESİ – MERKEZ

FIRAT MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:60/B ESKİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
05308277435
24 saat açık

SERKAN ECZANESİ – MERKEZ

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ALTI TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI İSTASYON CADDESİ
04222121355
24 saat açık

ARI ECZANESİ – MERKEZ

ALACAKAPI MAHALLESİ KIRKGÖZ CADDESİ GÖÇMEN HASTANESİ KARŞISI
05346863703
08.30-23.59 arası açık

BEGÜM ECZANESİ – MERKEZ

POLİS EVİ KARŞISI SITMAPINARI
04223211360
24 saat açık

BEYZA NUR ECZANESİ – BATTALGAZİ

FAHRİ KAYAHAN ÇARŞI MARKET DÖNÜŞÜ İKİZKULE TOTAL BENZİNLİK ÇAPRAZI
04225040828
24 saat açık
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14 Oca 2024 - 12:02 Malatya- Sağlık

Muhabir  Recep Bağdat

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