Eksi 33 dereceye rağmen ağrı dağı'na tırmanan dağcıların yüzleri buz tuttu

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Birçok dinde kutsal kabul edilen Ağrı Dağı'na tırmanmak isteyen dağcılar, eksi 33 dereceyi bulan soğuk hava koşullarına karşı meydan okudu.

Ağrı Dağı'nda yerel rehberlik yapan Nejdet Bozkurt liderliğindeki ekip, 4 bin 200 rakımdan aşağıya inerken soğuk ve rüzgarlı havaya maruz kaldı. Tırmanış sırasında, soğuk havanın etkisiyle dağcıların saçları ve sakalları buzla kaplandı. Bozkurt,

"Ağrı Dağı'ndan aşağı iniyoruz. 4 bin 200 metreden aşağı doğru iniyoruz. Hava kapalı, gece rüzgarlıydı. Ekip iyiydi, hava kötüydü, ama aşağı iniyoruz. Artık Noel Baba oldum"

şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı