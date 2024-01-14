Eksi 33 dereceye rağmen ağrı dağı'na tırmanan dağcıların yüzleri buz tuttu

Birçok dinde kutsal kabul edilen Ağrı Dağı'na tırmanmak isteyen dağcılar, eksi 33 dereceyi bulan soğuk hava koşullarına karşı meydan okudu.
Ağrı Dağı'nda yerel rehberlik yapan Nejdet Bozkurt liderliğindeki ekip, 4 bin 200 rakımdan aşağıya inerken soğuk ve rüzgarlı havaya maruz kaldı. Tırmanış sırasında, soğuk havanın etkisiyle dağcıların saçları ve sakalları buzla kaplandı. Bozkurt,
"Ağrı Dağı'ndan aşağı iniyoruz. 4 bin 200 metreden aşağı doğru iniyoruz. Hava kapalı, gece rüzgarlıydı. Ekip iyiydi, hava kötüydü, ama aşağı iniyoruz. Artık Noel Baba oldum"
şeklinde konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.