Munzur Dağları'nda yaban keçilerinin karlı göçü görüntülendi

Erzincan ile Tunceli arasında yer alan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'nda, yaban keçilerinin karlı dağları aşarak göç etmeleri, etkileyici görüntüler oluşturdu.

Munzur Dağları'nda yaban hayvanlarının popülasyonundaki artış, bu bölgedeki karla kaplı dağlarda yaşayan ve nesli tehlike altında olan birçok yaban hayvanının objektiflere yansımasına neden oldu.

3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'nın karla kaplı zirvelerinde ve bazen bin rakıma kadar inen aşağı kısımlarda, yaban keçileri sürüler halinde belirlendi. IUCN tarafından yayımlanan "Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi"nde yer alan ve avlanması yasak olan koruma altındaki yaban keçileri, karlı arazide batarak çıkarak göç yolculuklarına devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı