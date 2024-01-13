Şehit babasından gurur veren duruş  “Seninle gurur duyuyorum oğlum”

Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan, memleketi Amasya’da son yolculuğuna uğurlandı.
Oğlunun fotoğrafını öpen şehit babası Aslan, “Seninle gurur duyuyorum oğlum. Vatanıma, milletime böyle bir evlat yetiştirdiğim için seninle gurur duyuyorum. Hakkım sana helal olsun” diye seslendi.
Şehit oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu defalarca öpen babanın metaneti dikkat çekti. Cenazede vatandaşlar ise "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan atarak teröre tepki gösterdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.