CHP'li milletvekili trafik kazası geçirdi

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.50 sıralarında Sinop-Samsun yolu Çiftlik mevkiinde meydana geldi. Sinop yönüne seyir halinde olan CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan minibüse arkadan çarptı. Kazada Milletvekili Karadeniz ile araçta bulunan eski CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve diğer aracın sürücüsü olmak üzere 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.