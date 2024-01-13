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Mehmetçik hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57’ye yükseldiğini açıkladı.
Mehmetçik hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor mask
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57’ye yükseldiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Kahraman Mehmetçik en zorlu arazide PKK’lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57’ye yükseldi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Milli savunma bakanlığı, terör operasyonları

13 Oca 2024 - 21:33 - Gündem

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