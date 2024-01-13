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Malatya'da teröre şok operasyon

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Malatya’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da teröre şok operasyon mask
Malatya'da teröre şok operasyon
Malatya'da teröre şok operasyon
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Malatya’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca ve fişekler, 1 adet tüfek, 1 adet metal arama dedektörü ile 29 adet tarihi eser niteliği taşıyan materyaller ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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13 Oca 2024 - 20:12 Malatya- Asayiş

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