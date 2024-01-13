Eskişehir'e şehidine ağlıyor

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in naaşı Eskişehir'de askeri törenle karşılandı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışma sonucunda Milli Savunma Bakanlığı 9 askerin şehit olduğunu duyurmuştu. Çıkan çatışmada Eskişehir’in Alpu ilçesi Bozan Mahallesi nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin de şehit oldu. Şehidin Eskişehir'e ulaşan Türk bayrağına sarılı naaşı, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un da katıldığı askeri törenle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı