Oto sanayide silahlı kavga

Olay, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Mavikent Oto Sanayi Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, oto sanayi esnafı ile müşteriler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada silah ve bıçakların kullanılması sonucu isimleri öğrenilemeyen 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Olay sonrası bölgeye gelen jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak geniş çaplı soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.