Kargo minibüsü otomobile çarptı

Edinilen bilgilere göre, kaza, Dört Eylül Mahallesinde çift taraflı olarak meydana geldi. H.Ö. (26) idaresindeki Ford marka 58 AEC 703 plakalı MNG kargo şirketine ait kargo minibüsü, A.O.Ş. (20) idaresinde bulunan Fiat marka 44 AFA 121 plakalı araca çarptı. Kaza sonucunda, sürücüler ile birlikte kargo minibüsü ile otomobilde bulunan C.B.Ş. (17), E.M.A. (65) ve T.K.G. (24) yaralandı. Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahalenin ardından şehirde bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza yaralananların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin olayla ilgili incelmesi devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.