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Dolmabahçe’de şehitler unutulmadı

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Beşiktaş ile Karagümrük arasında oynan Süper Lig müsabakasında, Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen kahramanlar anıldı.
Dolmabahçe’de şehitler unutulmadı mask
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Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Tüpraş Stadyumu’nda Pençe-Kilit Harekatı’nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerler unutulmadı. Siyah-beyazlı oyuncular, maç öncesi ısınmaya ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ yazılı tişörtlerle çıktı. Maç seremonisinde saygı duruşunda bulunulurken, İstiklal Marşı okunduğu sırada da kapalı tribünde büyük Türk bayrağı açıldı. Beşiktaşlı oyuncular, seremoniye 'Milletimizin başı sağ olsun' yazılı pankart ile çıktı.

Beşiktaş Kulübü, maç öncesi müsabaka boyunca stadyumda gol anonsları dışında müzik çalınmayacağını açıkladı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Karagümrük, beşiktaş, Trendyol Süper Lig

13 Oca 2024 - 19:39 - Spor

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