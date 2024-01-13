Sivas bu uyarıya dikkat!

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik kesintilerden Sivas’ta nasibini aldı. Peki elektrik kesintisi hangi ilçe ve mahallelerde etkili olacak. Sivas ilinde 14 Ocak 2024 tarihinde planlanan elektrik kesintileri aşağıda belirtilen bölgeleri etkileyecek.
ŞARKIŞLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti Süresi: 4 saat
Etkilenen Bölgeler: SİVAS, ŞARKIŞLA, KAYALIYOKUŞ MAHALLESİ KISMİ - GÜLTEKİN MAHALLESİ KISMİ
Kesinti Sebebi: Şebeke Çalışması
Başlama Zamanı: 14 Ocak 2024 Pazar 09:00
Bitiş Saati: 14 Ocak 2024 Pazar 13:00
MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti Süresi: 8 saat
Etkilenen Bölgeler: SİVAS, MERKEZ, GÜLTEPE MAH.
Kesinti Sebebi: Şebeke Çalışması
Başlama Zamanı: 14 Ocak 2024 Pazar 09:00
Bitiş Saati: 14 Ocak 2024 Pazar 17:00
KOYULHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ:
Kesinti Süresi: 8 saat
Etkilenen Bölgeler: Sivas, Koyulhisar, Sarıkaya - Çaylı Ortaseki - Bahçe - Gökdere - Sugözü - Boyalı - Yeşilyurt, Gsm Operatörleri - Hamzalı Hes - Karacanlar Kum Ocağı - Gökdere Jandarma Karakolu
Kesinti Sebebi: Yatırım Çalışması
Başlama Zamanı: 14 Ocak 2024 Pazar 09:00
Bitiş Saati: 14 Ocak 2024 Pazar 17:00.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.