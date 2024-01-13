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Sivas bu uyarıya dikkat!

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik kesintilerden Sivas’ta nasibini aldı. Peki elektrik kesintisi hangi ilçe ve mahallelerde etkili olacak. Sivas ilinde 14 Ocak 2024 tarihinde planlanan elektrik kesintileri aşağıda belirtilen bölgeleri etkileyecek.
Sivas bu uyarıya dikkat! mask
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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik kesintilerden Sivas’ta nasibini aldı. Peki elektrik kesintisi hangi ilçe ve mahallelerde etkili olacak. Sivas ilinde 14 Ocak 2024 tarihinde planlanan elektrik kesintileri aşağıda belirtilen bölgeleri etkileyecek.

 ŞARKIŞLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Süresi: 4 saat

Etkilenen Bölgeler: SİVAS, ŞARKIŞLA, KAYALIYOKUŞ MAHALLESİ KISMİ - GÜLTEKİN MAHALLESİ KISMİ

Kesinti Sebebi: Şebeke Çalışması

Başlama Zamanı: 14 Ocak 2024 Pazar 09:00

Bitiş Saati: 14 Ocak 2024 Pazar 13:00

MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Süresi: 8 saat

Etkilenen Bölgeler: SİVAS, MERKEZ, GÜLTEPE MAH.

Kesinti Sebebi: Şebeke Çalışması

Başlama Zamanı: 14 Ocak 2024 Pazar 09:00

Bitiş Saati: 14 Ocak 2024 Pazar 17:00

 KOYULHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Kesinti Süresi: 8 saat

Etkilenen Bölgeler: Sivas, Koyulhisar, Sarıkaya - Çaylı Ortaseki - Bahçe - Gökdere - Sugözü - Boyalı - Yeşilyurt, Gsm Operatörleri - Hamzalı Hes - Karacanlar Kum Ocağı - Gökdere Jandarma Karakolu

Kesinti Sebebi: Yatırım Çalışması

Başlama Zamanı: 14 Ocak 2024 Pazar 09:00

Bitiş Saati: 14 Ocak 2024 Pazar 17:00.

 

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13 Oca 2024 - 17:30 Sivas- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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