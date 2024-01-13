13 Oca 2024 - 17:30 - Gündem

Sivas bu uyarıya dikkat!

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik kesintilerden Sivas’ta nasibini aldı. Peki elektrik kesintisi hangi ilçe ve mahallelerde etkili olacak. Sivas ilinde 14 Ocak 2024 tarihinde planlanan elektrik kesintileri aşağıda belirtilen bölgeleri etkileyecek.