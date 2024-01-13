Yeni dönem başladı Ehliyet fiyatları cep yakıyor

2024 yılında ehliyet sahibi olmak isteyenler, bulundukları ildeki sürücü kurslarına başvurarak ortalama 20 bin TL tutarında bir ödeme yapmak zorunda kalacak. Bu durum, ehliyet almak isteyenler için ciddi bir mali yük getirecek.

2024 yılına özel olarak belirlenen sürücü belgesi harcı ise B sınıfı ehliyet için 3 bin 945 TL olarak uygulanacak. Bu harç miktarı, önceki yıllara kıyasla önemli bir artışı temsil ediyor.

B sınıfı ehliyet almak isteyen adayların 18 yaşını doldurmuş olmaları, sağlık raporu almaları ve sürücü belgesi sınavına girmeleri gerekiyor. Adayların nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma ya da mezuniyet belgesi, sağlık raporu, iki adet vesikalık ve sürücü belgesi harç işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

B sınıfı ehliyet, otomobilin yanı sıra kamyonet ve ticari amaçlı olmamak kaydıyla römork taşıyabilen tarım araçlarını kullanma yetkisi sağlıyor. B sınıfı ehliyetler 10 yıl geçerli olup, bu süre sonunda sürücülerin belgelerini yenilemeleri gerekiyor.

Bu zam, ehliyet almak isteyen bireyleri maliyet açısından düşündürürken, yeni düzenlemeyle ilgili gelecek dönemde nasıl bir etki yaratacağı merak konusu oldu.

Kaynak: Haber Merkezi