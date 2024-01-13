Suriye’nin kuzeyindeki sızma girişimi engellendi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önlendiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. MSB paylaşımında “Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi” ifadelerine yer verdi.
Böylelikle Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki terörist saldırısının ardından 23 terörist Irak’ın kuzeyinde, 9 PKK/YPG’li terörist ise Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirildi. Dün akşamdan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 32 oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.