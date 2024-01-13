Husumetliler arasında silahlı kavga

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde aralarında husumet olduğu öğrenilen M.Ş. ile A.A. isimli iki şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. M.Ş. isimli şahıs, yanında bulundurduğu tabancayı ateşleyerek A.A.’yı ayağından vurdu. Merminin isabet alması sonucu ayağından yaralanan A.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan husumetlisini vuran M.Ş. isimli şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.