Buzlanma kaza getirdi Tır devrildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yolda oluşan buzlanmadan dolayı yem yüklü tırın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Tatvan çıkışındaki Sorgun Kışlası mevkiinde meydana geldi. Gece boyu devam eden yoğun kar yağışının neden olduğu kaygan zeminde kontrolden çıkan yem yüklü tır takla attı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilirken, buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları ve hızlarını yol şartlarına göre ayarlamaları uyarısı yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.